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Мир

Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Париже

2 минуты чтения 08:03 | Обновлено: 08:22

В Париже на улице Елисейские поля в толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) въехал автомобиль. Об этом сообщает Le Parisien, отмечая, что пострадали три человека, одного из которых в критическом состоянии доставили в больницу. 

По данным газеты, врезавшись в толпу болельщиков, водитель автомобиля попытался уехать, но фанаты вытащили его с водительского места и подожгли машину. Свидетели инцидента рассказали, что автомобиль вскоре взорвался и полностью сгорел. О судьбе водителя пока ничего не сообщается.

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Это произошло после матча Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче. Теперь по сумме двух встреч клуб вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером».

Празднуя победу своей команду болельщики ПСЖ, как сообщается, также устроили в городе массовые беспорядки. Они громили витрины, забрасывали полицейских камнями, а также использовали пиротехнику. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки. 

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Всего на полуфинале в Париже за порядком следили более двух тысяч сотрудников полиции. Их разместили в «обычных местах сбора людей в Париже и его пригородах». Сотрудники правоохранительных органов также работали «на станциях, где могут находиться зрители и болельщики».

СМИ сообщают, что в результате беспорядков были задержаны и арестованы по меньшей мере 43 человека. 

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