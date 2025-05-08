Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Париже

В Париже на улице Елисейские поля в толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) въехал автомобиль. Об этом сообщает Le Parisien, отмечая, что пострадали три человека, одного из которых в критическом состоянии доставили в больницу.
По данным газеты, врезавшись в толпу болельщиков, водитель автомобиля попытался уехать, но фанаты вытащили его с водительского места и подожгли машину. Свидетели инцидента рассказали, что автомобиль вскоре взорвался и полностью сгорел. О судьбе водителя пока ничего не сообщается.
Это произошло после матча Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче. Теперь по сумме двух встреч клуб вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером».
Празднуя победу своей команду болельщики ПСЖ, как сообщается, также устроили в городе массовые беспорядки. Они громили витрины, забрасывали полицейских камнями, а также использовали пиротехнику. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки.
Всего на полуфинале в Париже за порядком следили более двух тысяч сотрудников полиции. Их разместили в «обычных местах сбора людей в Париже и его пригородах». Сотрудники правоохранительных органов также работали «на станциях, где могут находиться зрители и болельщики».
СМИ сообщают, что в результате беспорядков были задержаны и арестованы по меньшей мере 43 человека.