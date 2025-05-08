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Мир

СМИ рассказали о планирующих приехать на парад в Москву евродепутатах

2 минуты чтения 16:22 8 мая | Обновлено: 16:23 8 мая

Мероприятия в Москве 9 мая собираются посетить пятеро депутатов Европарламента, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заявления двух немецких евродепутатов и информацию от своих источников. Список приглашенных был заранее представлен Министерству обороны России для утверждения, пишет Spiegel.

В Москву намерены на два дня прилететь два немецких депутата от левоконсервативной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. В российской столице они собираются участвовать в праздновании 80-летия окончания Великой Отечественной войны, а также «провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры», процитировали совместное заявление политиков журналисты Spiegel.

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Двухдневный визит в Москву также собираются совершить три члена Европарламента из Чехии, Кипра и Словакии, пишет журнал.

«Мы желаем, чтобы оружие в Украине замолкло навсегда. Нас волнует преодоление постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», — говорится в заявлении депутатов от «Союз Сары Вагенкнехт».

Соосновательница партии, журналистка и политик Сара Вагенкнехт рассказала Spiegel, что ее давняя соратница Фирмених едет в Москву, чтобы возложить венок к Памятнику неизвестному солдату в честь 80-летия окончания войны. «Я не знаю, что в этом заслуживало бы критики. Она не будет присутствовать на военном параде или других подобных государственных мероприятиях», — заявила Вагенкнехт.

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После визита в Москву у немецких евродепутатов запланирована поездка в Киев, для этого уже налажены контакты с украинским посольством, узнал Spiegel. На вопрос о том, как будет финансироваться поездка, фон дер Шуленбург пока не ответил, пишет журнал.

Фон дер Шуленбург был одним из первых, кто подписал в 2023 году предложенный Вагенкнехт и ее сторонниками «Манифест за мир», обратил внимание Spiegel. В манифесте говорится, что Украина «при поддержке Запада может выиграть отдельные битвы, однако не может выиграть войну против крупнейшей в мире атомной державы».

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