Верховный суд США утвердил запрет на службу транслюдей в армии

Верховный суд США подтвердил законность указа президента страны Дональда Трампа, запрещающего службу в армии трансгендерным людям. Об этом пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает, что это решение поддержали шесть консервативных судей, тогда как трое либеральных высказались против. Само решение пока не опубликовано, как и его обоснование.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже назвала это «огромной победой» действующей американской администрации. В свою очередь, правозащитники раскритиковали решение, назвав его «дискриминационным».

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«Позволяя этому дискриминационному запрету вступить в силу, Верховный суд временно санкционировал политику, которая не имеет ничего общего с боевой готовностью и полностью основанной на предрассудках», — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций Lambda Legal и Human Rights Campaign Foundation. Там также подчеркнули, что «трансгендерные люди соответствуют тем же стандартам и привержены тем же ценностям, что и все остальные военнослужащие». «Мы по-прежнему твердо убеждены, что этот запрет нарушает конституционные гарантии равной защиты и в конечном итоге будет отменен», — говорится в заявлении.

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После своего вступления в должность в январе Трамп отменил указ предыдущего президента США Джо Байдена, который позволял транслюдям служить в американской армии, не скрывая своей идентичности. Позже он подписал еще один указ, запрещающий службу в армии трансгендерных людей. В документе говорилось о запрете «трансгендерной идеологии» в вооруженных силах, а также утверждалось, что трансгендерность несовместима с «честностью» и «дисциплиной», которая требуется от военных.

Позже несколько трансгендерных военных, включая пилота ВВС США Эмили Шиллинг оспорили этот запрет в судах. В результате действие указа было приостановлено решениями нескольких окружных судов.

По официальным данным Пентагона, к концу 2024 года в американской армии служило 4240 человек с диагнозом «гендерная дисфория».