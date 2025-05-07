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Мир

В Британии хотят вернуть исчезнувших три тысячи лет назад лосей

2 минуты чтения 21:01 7 мая

Британский фонд дикой природы опубликовал планы по воссозданию на территории страны популяции лосей. Начать планируется с их разведения в вольерах, позже животных начнут выпускать на волю. Об этом сообщает издание The Guardian.

Активисты ранее уже использовали в Англии эту методику для восстановления численности бобров — их завозили в вольеры на территориях заповедников, а в 2025 году впервые выпустили в дикую природу. Журналисты отмечают, что британские лоси вымерли около трех тысяч лет назад, причиной стала чрезмерная охота на них при сокращении площадей естественных мест обитания этих животных. Но сегодня в их возвращении видят возможность для восстановления биологического многообразия страны.

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Журналисты отмечают, что для существования в дикой природе бобрам и лосям необходимы водно-болотные угодья, которых не осталось в Великобритании в нужном количестве. Аналогичная проблема встречалась и в континентальной Европе, где популяция лосей также была почти уничтожена. Однако популяция европейских лосей уже начала восстанавливаться в Скандинавии.

Кроме того, современная наука, как отмечается в тексте, способна создавать экосистемы самостоятельно, восстанавливая необходимые условия для существования животных. Первых лосей поселят в Дербишире и Ноттингемшире в вольерах, которые создавались для поддержания популяции бобров.

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«Ключевые виды, такие как лось, бизон и бобр, играют ключевую роль в возвращении природы к жизни. Они помогают восстанавливать экосистемы и формировать дикие места способами, которые приносят пользу природе, людям и климату», — заявила Ребекка Ригли, генеральный директор Rewilding Britain, благотворительной компании, которая спонсирует экологические инициативы на территории страны.

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