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Мир

США просили Украину принять депортированных мигрантов

2 минуты чтения 08:02

Американский Белый дом обращался к властям Украины с просьбой принять «неопределенное число» депортированных из США мигрантов из третьих стран. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

Информации о том, как ответил на эту просьбу Киев, в них нет. В то же время издание отмечает, что такая просьба выглядит экстраординарной с учетом того, что в Украине продолжаются активные боевые действия из-за которых не работают аэропорты.

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Источники среди украинских чиновников рассказали газете, что просьба Вашингтона не рассматривалась на высшем уровне в Киеве. При этом издание пишет, что украинский дипломат сообщил сотрудникам американского посольства в Киеве, что ответ на запрос будет предоставлен, как только власти Украины его сформулируют.

Президент США Дональд Трамп обещал начать самые массовые в истории страны депортации нелегальных мигрантов еще во время своей предвыборной кампании в прошлом году. Вступив в должность в январе 2025 года, он в первый же день подписал указ о введении чрезвычайного положения на южных границах США. Тогда же Иммиграционная полиция США начала массовые рейды по задержанию и высылке мигрантов, в некоторых случаях в нарушение решений судов по этому поводу.

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При этом, как пишет WP, просьбы о приеме депортированных из США мигрантов из третьих стран с начала года от Вашингтона получили также власти еще нескольких стран. Некоторые из них, в частности, Сальвадор, Коста-Рика, Панама и Мексика согласились. 

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