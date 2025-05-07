США просили Украину принять депортированных мигрантов

Американский Белый дом обращался к властям Украины с просьбой принять «неопределенное число» депортированных из США мигрантов из третьих стран. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

Информации о том, как ответил на эту просьбу Киев, в них нет. В то же время издание отмечает, что такая просьба выглядит экстраординарной с учетом того, что в Украине продолжаются активные боевые действия из-за которых не работают аэропорты.

Кадыров попросил освободить его от должности Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят Политика 4 минуты чтения

Источники среди украинских чиновников рассказали газете, что просьба Вашингтона не рассматривалась на высшем уровне в Киеве. При этом издание пишет, что украинский дипломат сообщил сотрудникам американского посольства в Киеве, что ответ на запрос будет предоставлен, как только власти Украины его сформулируют.

Президент США Дональд Трамп обещал начать самые массовые в истории страны депортации нелегальных мигрантов еще во время своей предвыборной кампании в прошлом году. Вступив в должность в январе 2025 года, он в первый же день подписал указ о введении чрезвычайного положения на южных границах США. Тогда же Иммиграционная полиция США начала массовые рейды по задержанию и высылке мигрантов, в некоторых случаях в нарушение решений судов по этому поводу.

Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну Общество 11 минут чтения

При этом, как пишет WP, просьбы о приеме депортированных из США мигрантов из третьих стран с начала года от Вашингтона получили также власти еще нескольких стран. Некоторые из них, в частности, Сальвадор, Коста-Рика, Панама и Мексика согласились.