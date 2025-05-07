Россиянин угнал роскошную яхту во Флориде и попытался сбежать

В американском штате Флорида при попытке угнать роскошную яхту и, вероятно, сбежать на Багамские острова задержан 29-летний гражданин России Николай Вилков. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицейских.

Инцидент произошел в понедельник. Сотрудники пристани Blowing Rocks заметили пропажу яхты, которая стоит около двух миллионов долларов, а начальник дока быстро сообщил об этом в полицию.

В офисе шерифа округа Мартин рассказали, что погоня за россиянином длилась около часа. Его преследовали по суше, воде и воздуху. Сам шериф Джон Буденсик заявил, что в деле россиянина остается много вопросов. «Мы пытаемся выяснить, откуда он взялся и что он пытался сделать с судном», — сказал он.

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Буденсик добавил, что работает в этом округе уже более 20 лет и за это время никто ни разу не пытался украсть там хоть какую-нибудь яхту.

NBC сообщает, что Вилков запросил убежище в США в 2022 году на южной границе страны. Fox News добавляет, что россиянин не говорит по английски. Телеканал также отмечает, что мотивы Вилкова неизвестны.

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Также неясно, как он получил доступ к яхте, планировал ли он угон заранее, а также кому она принадлежит. К делу подключилось Министерство внутренней безопасности США, которое должно предоставить россиянину переводчика.

В конце декабря прошлого года стало известно, что США потратили 30 миллионов долларов на обслуживание яхты Amadea, которая принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Больше от этой суммы получила компания National Maritime Services, которая перевозила судно с Фиджи, где оно было задержано, в американский порт Сан-Диего в штате Калифорния.