СМИ: Маск попытался задним числом узаконить неправильно построенный забор своего дома

Предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск построил дом с нарушением шести городских нормативов в техасском Уэст-Лейк-Хиллзе и попытался узаконить его задним числом, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию из переписок, к которой получили доступ журналисты.

Маск также попытался убедить городскую администрацию, что информация о его имуществе не должна появиться в публичных реестрах, утверждают журналисты. Право на это предприниматель якобы попытался обосновать своим статусом федерального государственного служащего, пообещав предоставить необходимые документы по требованию властей. Его соседи требуют снести незаконно построенные забор и ворота.

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Журналисты отмечают, что Маск построил забор, длина которого превышает установленные нормативы, а затем попытался согласовать постройку задним числом. Соседи обратились с жалобой, и городские власти начали расследование инцидента. Подчиненные Маска якобы не захотели, чтобы информация о споре стала публичной, и попросили администрацию города сохранить сведения о слушании в тайне.

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На публичном заседании городской комиссии по зонированию предпринимателю отказали в возможности сохранить высокий забор и не согласились сделать исключение из муниципальных правил для него, отмечает The New York Times. Журналисты утверждают, что сотрудники Маска попытались сохранить в тайне не только информацию о споре предпринимателя с другими жителями города, но и сам факт переписки с властями в попытке узаконить возведенные не по нормативам постройки.

Жители Уэст-Лейк-Хиллз, как отмечено в тексте публикации, остались недовольны также появлением активного автомобильного трафика на «зеленой» улице. Журналисты не сообщают об итогах рассмотрения этой жалобы, а также о том, в какие сроки Маск должен привести свою недвижимость в соответствие с законами и должен ли он выплатить какой-либо штраф.