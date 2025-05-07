СМИ: некоторые кардиналы использовали фильм о выборах папы римского в качестве пособия

Некоторые из кардиналов католической церкви, которым предстоит избрать нового папу римского, изучали процедуру выборов по фильму «Конклав», об этом со ссылкой на источники среди священников сообщает издание Politico.

Источники журналистов отметили, что многие кардиналы из состава нынешнего конклава были назначены умершим Франциском — у них нет опыта участия в выборах главы католической церкви и понимания устройства протокола ватиканских процедур. Сами кардиналы считают, что фильм «Конклав» достаточно точно описывает работу реального конклава.

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Politico утверждает, что определенные параллели присутствуют также между сюжетом картины и ситуацией, сложившейся во время реального конклава, который стартовал 7 мая. Вышедший в октябре 2024 года фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом в главное роли описывает не только процедуру избрания папы римского, но и интриги, возникающие в Ватикане. Например, во время обсуждений кандидатур появляется претендент из малоизвестной епархии, а сами участники конклава становятся жертвами обнародования скандальных сведений на нескольких претендентов.

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Нынешний конклав, как отметили журналисты, также состоит из значительного числа людей, происходящих из небольших епархий, которые ранее не становились центром внимания общественности. Politico также сообщает об уже опубликованных в итальянской прессе анонимных заявлениях о тяжелом состоянии здоровья одного из кандидатов, обвинениях против претендентов на папский престол и отстранении одного из кардиналов.

На время работы конклава на всей территории Ватикана будет отключена телефонная связь, об этом сообщает Der Spigel со ссылкой на местные СМИ. Эта мера, по задумке католической церкви, поможет сохранить тайну процедуры избрания. Исключением станет лишь одно из экстерриториальных владений Ватикана.