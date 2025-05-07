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Мир

Арендодателя обязали вернуть жильцам больше миллиона долларов из-за антисанитарии

2 минуты чтения 19:29 7 мая | Обновлено: 19:32 7 мая

Суд в Вашингтоне обязал владельца девяти многоквартирных домов Адольфа Эдвардса возместить почти 100 арендаторам более полутора миллиона долларов, а также выплатить властям столицы США штраф в размере пяти миллионов долларов, сообщает генеральная прокуратура округа Колумбия. Три года назад ведомство потребовало возместить жильцам арендную плату из-за 8600 нарушений, связанных с санитарными условиями, коммуникациями, пожарной безопасностью и общим состоянием квартир.

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Генпрокуратура сообщает, что жильцы 120 квартир компании AJ Edwards Realty, принадлежащей Эдвардсу, были вынуждены жить в «ужасных условиях». Арендаторы постоянно сталкивались с нашествиями крыс и енотов, поломками водопровода и канализации, плесенью и обрушениями потолков. Управляющие могли долго не вывозить мусор и не убирать грязь. Также прокуратура обнаружила, что стены дома были покрашены токсичной свинцовой краской.

«Адольф Эдвардс заставил своих арендаторов жить в нищете, а затем перепробовал все возможные уловки, чтобы избежать ответственности. Это решение суда — значительная победа для арендаторов и округа. Когда арендодатели ставят прибыль выше здоровья и безопасности арендаторов, независимая Генеральная прокуратура будет использовать закон, чтобы привлечь их к ответственности и гарантировать, что арендаторы получат компенсацию, которую они заслуживают», — заявил генпрокурор округа Колумбия Брайан Швалб.

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Суд обязал Эдвардса вернуть жильцам все деньги, которые они ему выплатили за аренду квартир с 1 января 2018 по 26 апреля 2023 года. По данным прокуратуры, для оплаты штрафов и компенсаций Эдвардс должен будет продать всю недвижимость в рамках процедуры банкротства.

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