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Мир

Мальчик купил 70 000 чупа-чупсов с маминого телефона

2 минуты чтения 17:40 | Обновлено: 17:41

Восьмилетний мальчик из штата Кентукки воспользовался маминым телефоном, чтобы заказать в онлайн-магазине Amazon почти 70 000 сосательных леденцов «Дум-Дум». Мать ребенка позже призналась, что чуть не упала в обморок, когда увидела счет на почти четыре тысяч долларов, передает NBC.

Курьеры Amazon доставили к дому семьи 22 ящика чупа-чупсов «Дум-Дум» и сложили у входной двери. Мальчик объяснил маме, что хотел угостить этими леденцами друзей.

Мальчика зовут Лиам Лафаверс, он брал мамин телефон поиграть. Маму зовут Холли Лафаверс, она сказала, что «была в ужасном состоянии», когда обнаружила на пороге своего дома стопки ящиков с леденцами на палочке.

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Она пыталась отменить заказ, но оказалось слишком поздно.

«Сын сказал мне, что хочет устроить карнавал и заказал конфеты в качестве призов для своего карнавала», — рассказал Лафаверс. По ее словам, сын всегда был дружелюбен и добр по отношению к своим друзьям.

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Пока женщина пыталась отменить заказ и получить назад деньги, выяснилось, что восемь ящиков из заказа ей не доставили, передает NBC. Все доставленные коробки с чупа-чупсами она отнесла на почту и отослала отправителю. Попытки вернуть списанные со счета четыре тысячи долларов заняли больше времени, рассказала женщина.

«После долгой возни с банком и общения с несколькими инстанциями мне позвонили из Amazon и сказали, что вернут деньги», — сообщила Лафаверс.

После инцидента с лененцами она изменила настройки в своем телефоне, чтобы «убедиться, что на дом больше никогда не придет сюрприз», передает NBC.

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