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Мир

Студенткам в Казахстане рассказали о вреде открытой одежды и громких разговоров

2 минуты чтения 18:51 6 мая | Обновлено: 18:53 6 мая

Студенток Казахского национального педагогического университета имени Абая в Алматы собрали на обязательную к посещению лекцию о том, как должны вести себя «правильные девушки». Издание Qumash со слов учащихся сообщило, что главным посылом мероприятия стало требование не носить открытую одежду, не разговаривать громко, а при встрече с мужчинами приветствовать их поклоном.

В университете изданию NUR.KZ сказали, что мероприятие для студентов носило «воспитательный характер» и должно было «разъяснить культурные нормы».

На лекцию собрали 40-50 первокурсниц, рассказали участницы мероприятия. В фойе и лекционном зале висели постеры «с посылом, что нужно быть скромной».

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«Потом включили видео, где мужчины разного возраста высказывались о поведении девушек. Старший преподаватель заявил, что из-за чрезмерной свободы у европейских женщин, якобы, там так сильно распространено ЛГБТ и прочее», — рассказали собеседницы Qumash. По словам студенток, до конца мероприятия из зала никого не выпускали.

В инстаграме Qumash с аудиторией около 272 тысяч подписчиков под постом о мероприятии самым популярным комментарием стал вопрос о необходимости подобной лекции для мужчин.  «А собрание с пацанами было, что нужно обращаться с девушками нежно, уважать и защищать их? Что нельзя смотреть не девушек животными глазами и переходить личные границы, если они говорят нет?» — написал автор комментария.

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В Казахском национальном педагогическом университете журналистам NUR.KZ рассказали, что проводили подобные мероприятия для повышения «культурно-нравственного сознания молодежи» и раньше, но до сих пор их содержание «не вызывало критики».

Представители вуза признали «неоднозначную реакцию» студентов на лекцию для первокурсниц и сказали, что в дальнейшем университет, «светское образовательное учреждение», будет проявлять внимательность при выборе «материалов подобного содержания».

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