Совмещение ЭКО с работой может погубить женскую карьеру

Законодательство в большинстве стран не предоставляет никакой защиты людям, которые берут отпуск на работе для проведения экстракорпорального оплодотворения, пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что часто женщины бросают работу или переходят на менее напряженные должности после рождения детей и добавляет, что теперь многие это делают задолго до рождения ребенка.

Так, женщинам, которые работают в сфере «белых воротничков», часто предлагают подождать с рождением детей до тех пор, пока они не построят прочную карьеру, и поэтому многие из них сталкиваются с проблемами с фертильностью как раз в тот момент, когда их коллеги-мужчины продвигаются на высшие руководящие должности.

«Они откладывают свою карьеру, потому что им нужна определенность и стабильность», — говорит генеральный директор британского поставщика корпоративных тренингов Fertility Matters at Work Бекки Кернс. Проблема особенно остро стоит в областях, требующих длительного обучения, таких как медицина и юриспруденция.

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Bloomberg напоминает, что лечение бесплодия — это не самый гибкий по срокам процесс. Сбор яйцеклеток особенно непредсказуем, пояснила основательница Центра фертильности Ceibo во Флориде Каролина Суэлдо. «Если вы адвокат, у которого судебное слушание, или врач, планирующий операцию, вам придется все перенести», — отметила она, отметив, прохождение процедуры ЭКО «влияет на производительность, планирование и логистику».

Хотя лечение бесплодия затрагивает обоих будущих родителей, именно женщины должны физически присутствовать на всех приемах. Кроме того, они страдают от множества побочных эффектов гормональной терапии. Собеседницы агентства рассказали, что их партнеры в какой-то момент перестали ходить с ними на приемы в клинику, так как им обоим было сложно брать столько выходных на работе.

Кэролайн Биддл раньше преподавала в средней школе недалеко от Бирмингема. Она рассказала своему работодателю о прохождении лечения от бесплодия. Затем, получив зарплату, женщина обнаружила, что она была урезана за каждый пропуск из-за приема у врача. При этом руководство школы не нарушило местных законов — в Великобритании лечение бесплодия считается выбором образа жизни, как например косметическая хирургия, которую работодатели совершенно не обязаны поддерживать.

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Биддл рассказала, что ей пришлось вернуться на работу через два дня после лечения, несмотря на боль, потому что она не могла позволить себе взять больше неоплачиваемого отпуска. В течение года, как пишет Bloomberg, она уволилась с работы и перешла в другую школу, но уже после того как у нее появился ребенок.

В 2023 году некоммерческая организация Fertility Network UK опросила более 3600 работающих женщин, которые столкнулись с трудностями при зачатии. Более двух третей тогда сообщили о снижении производительности труда, а почти пятая часть респонденток в итоге уволилась.

«Это одна из негласных причин, по которым мы теряем женщин на руководящих должностях», — подчеркивает доцент кафедры организационного поведения в Техническом университете Онтарио Серена Сохраб.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2023 год, каждая шестая пара в мире страдает бесплодием, а в год проводится около четырех миллионов циклов лечения.