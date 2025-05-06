Женщина добилась крупной компенсации за увольнение в выходной

Жительница Великобритании Джоанн Нил сумела добиться крупной денежной компенсации за увольнение, которое работодатель провел в выходной день по видеосвязи. Женщина работала в сети магазинов косметики Dermalogica, сообщила The Telegraph. Суд решил, что работодатель обязан выплатить бывшей сотруднице 24 042,08 фунтов стерлингов (около 2,6 миллионов рублей), узнали журналисты.

Нилл работала в компании Dermalogica UK неполный день. На суде она рассказала, что в выходной неожиданно для себя получила приглашение на видесозвон на платформе Microsoft Teams, озаглавленный «Разговор».

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«Слишком быстрое уведомление об увольнении и вводящее в заблуждение название встречи означали, что женщина оказалась неподготовленной и введенной в заблуждение», — заявила судья Лиз Орд, оглашая решение по делу Нилл.

По словам судьи, проведение встречи через Teams усугубило ситуацию, поскольку «означало отсутствие поддержки со стороны коллег и возможности задать вопросы HR».

На суде выяснилось, что Нилл в январе 2022 года начала испытывать проблемы с психическим здоровьем, но Dermalogica UK не разрешила ей два дня в неделю работать из дома. Женщина начала часто срываться в присутствии коллег, но не уходила на больничный, так как ей полагалось только два оплаченных больничных ежегодно, пишет The Telegraph.

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На видеоконференции в день увольнения непосредственный руководитель Нилл по имени Иэн Уайт и HR-менеджер заявили сотруднице, что «к сожалению» она «выбрана». После Уайт сообщил коллегам женщины, что та потеряла работу. Однако позже из отдела ушел другой сотрудник, и Нилл смогла сохранить свое место в Dermalogica UK.

Суд пришел к выводу, что компания подвергла сотрудницу дискриминации. По мнению суда, выбор Нилл для увольнения при сокращении штата на основании ее графика рабочего времени стал «нарушением положений о работниках, занятых неполный рабочий день» и косвенной дискриминацией по половому признаку, «поскольку женщины чаще работают неполный рабочий день».