Массовая авария на гонках привела к гибели спортсменов

На соревнованиях British Supersport Championship в британском графстве Чешир 11 гонщиков попали в массовую аварию, не вписавшись в поворот мототрека. Два гонщинка погибли от полученных ранений, сообщает сайт парка автомобильных и мотогонок Oulton. Еще один гонщик находится в больнице с серьезными травмами, соревнования отменены, передает Би-би-си.

Погибших гонщиков зовут Оуэн Дженнер и Шейн Ричардсон. Дженнеру исполнился 21 год, он британец. Ричардсону было 29 лет, он из Новой Зеландии.

Авария произошла 5 мая, во время третьей гонки на мототреке в рамках British Supersport. На первом круге гонки, выходя из первого поворота, один из участников упал на трассе, в его мотоцикл врезались другие спортсмены. В итоге одиннадцать человек оказались участниками массовой аварии, показала опубликованная видеозапись инцидента.

Медики на трассе оказали помощь пострадавшим, несколько человек доставили в окружной медицинский центр. Дженнер получил серьезную травму головы и скончался в медцентре. Ричардсона с тяжелыми травмами груди решили перевести из медцентра в больницу Royal Stoke University, но он умер по пути в эту клинику, сообщил Oulton.

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47-летний Том Танстолл получил тяжелые травмы спины и живота, он сейчас находится в больнице Royal Stoke, рассказали организаторы соревнований из Motorsport Vision Racing.

Еще пять гонщиков оказались в окружном медицинский центре с незначительными травмами — Карл Харрис, Макс Морган, Камерон Холл, Фредди Барнс и Морган Макларен-Вуд. Трое остальных участников массовой аварии не пострадали, передает Би-би-си

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Руководитель соревнований Стюарт Хиггс, объявляя об отмене гонки, назвал инцидент «серьезным и катастрофическим».

Погибший Дженнер выступал за команду Rapid Honda, а Ричардсон — за команду Astro-JJR Hippo Suzuki.

Первая гонка British Supersport состоялась в воскресенье, победу одержал Брэдли Рэй. Во второй гонке победил Леон Хаслам. Оба спортсмена избежали аварии в третьей гонке, сообщила Би-би-си. В рамках соревнований British Supersport запланировано еще десять подобных гонок.