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Мир

СМИ: король Британии не разговаривает с сыном из-за его активного общения с журналистами

2 минуты чтения 17:20

Король Великобритании Карл III не разговаривает со своим сыном, принцем Гарри, из-за опасений, что подробности их разговора не останутся конфиденциальными, сообщает The Times со ссылкой на близкие к королевской семье источники.

«Дело не в том, что король не хочет с ним разговаривать, а в том, что он не может. Как вы можете вести приватный и деликатный разговор, когда знаете, что в течение нескольких часов он попадет в специальный выпуск новостей?» — рассказал журналистам близкий друг Карла, пожелавший сохранить анонимность.

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Ранее принц Гарри в интервью Би-би-си рассказал, что его отец не разговаривает с ним из-за судебного разбирательства, во время которого Гарри пытался отстоять право своей семьи на повышенный уровень обеспечения безопасности во время визитов в Великобританию. Он проиграл судебный процесс и рассказал журналистам, что не согласен с решением чиновников, а также публично выразил разочарование тем, что отец не общается с ним.

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The Times отмечает, что королевский двор узнал о выходе интервью Гарри всего за полчаса до эфира, обычно это время должно быть больше и составлять несколько часов. В ходе разговора с журналистами Гарри опроверг недавно высказанные королевой страны Камиллой утверждения о положительном ходе лечения Карла от онкологического заболевания, отмечают журналисты. «Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу», — сказал Гарри, отметив также, что из-за решения суда король «вряд ли» увидит своих внуков.

О решении короля Карла перестать общаться со своим сыном стало известно летом 2024 года, сам Гарри продолжает связывать это решение с собственным желанием вернуть гарантированные меры безопасности, которых его семья лишилась после сложения обязанностей членов королевской семьи в 2020 году.

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