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Мир

Пассажиры упавшего самолета провели две ночи в болоте с крокодилами

2 минуты чтения 19:00

Пять человек из Боливии выжили после падения их самолета в амазонское болото, рядом с котором располагалось гнездо крокодилов, сообщает телеканал CNN. Они провели на обломках судна почти два дня.

Жертвы падения выжили благодаря запасам шоколада и муки из маниоки. Они провели две ночи на фюзеляже затопленного самолета в окружении крокодилов и анаконд, которые не решились напасть на людей. «Мы не могли поверить, что на них не напали и не оставили умирать», — заявил журналистам The Independent доктор Луис Соруко, директор больницы, в которую доставили пострадавших.

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Пилот самолета Пабло Андрес Веларде рассказал, что через несколько минут после начала полета у самолета отключился единственный двигатель. В окрестностях не оказалось ранчо или дорог, поэтому он принял решение посадить самолет на поляну возле воды. Однако воздушное судно перевернулось и упало в болото.

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Власти Боливии не смогли найти пассажиров самолета в течение первых 48 часов после падения из-за плохой видимости. Они несколько раз пролетали над местом крушения, пострадавшие подавали им сигналы с земли, которые остались незамеченными. Через несколько часов пассажиров заметили рыбаки, которые помогли им связаться с властями, выславшими за пострадавшими военный вертолет.

Пилот считает, что крокодилы не решились напасть на людей из-за разлитого после падения самолета топлива — он уверен, что его резкий запах отпугнул рептилий. Журналисты отмечают, что у предположения Веларде нет научных доказательств. Все находившиеся на борту самолета получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. В больнице остается лишь 37-летняя женщина, которая проходит курс лечения из-за инфицирования раны на голове.

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