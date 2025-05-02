Забеременевшая в 15 лет и убившая младенца американка проведет в тюрьме минимум 35 лет

Окружной суд округа Шеридан американского штата Небраска признал виновной 18-летнюю Хлою Коплен-Андерсон в убийстве ее новорожденного ребенка. Американка проведет в тюрьме от 35 до 60 лет, сообщил генеральный прокурор Небраски Майк Хильгерс.

«Коплен-Андерсон родила ребенка в своей спальне, а затем сразу же схватила нож на кухне и убила новорожденного», — говорится в сообщении.

Речь идет о событиях, который произошли в начале ноября 2023 года. На тот момент 16-летняя Коплен-Андерсон скрывала свою беременность от родителей, пишет People, ссылаясь на показания данные в суде.

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Там же отмечается, что 6 ноября полиция получила сообщение о том, что девочка-подросток родила мальчика, который не дышал. Прибывшему полицейскому отец Коплен-Андерсон заявил, что, по его мнению, ребенок родился мертвым и его уже слишком поздно спасать. Однако мать подростка заявила, что ее дочь «причинила младенцу боль», а также позже отметила «следы» в тех местах, где ребенка ударили ножом.

При этом оба родителя рассказали полицейским, что видели, как их дочь в тот день достала нож из кухонного ящика. Окровавленный нож, как сообщается, в итоге нашли в шкафу в комнате Коплен-Андерсон.

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В свою очередь, адвокат осужденной Тодд Ланкастер заявил People, что Коплен-Андерсон подвергалась насилию со стороны членов семьи. На суде двое свидетелей, вызванных защитой, рассказали, что в результате некой травмы Коплен-Андерсон страдает от множества психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелое депрессивное расстройство. О каком именно насилии идет речь, не уточняется.

По словам, Ланкастере Коплен-Андерсон забеременела в 15 лет от 19-летнего молодого молодого человека. Адвокат отметил, что подобная связь считается в штате Небраска сексуализированным насилием. Он также подчеркнул, что никто из членов семьи не вмешался в ситуацию и не попытался помочь его подзащитной.

Журналисты People подсчитали, что Коплен-Андерсон будет не менее 51 года, когда она выйдет из тюрьмы, так как судья согласился зачесть ей более 500 дней, которые она уже провела в заключении.