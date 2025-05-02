Тело погибшего при странных обстоятельствах россиянина найдено на Бали

В гостевом доме в округе Северная Кута на острове Бали нашли тело гражданина России, который, как пишет местное издание The Bali Times, умер при странных обстоятельствах.

Погибшим оказался 25-летний Артем Афонин. Издание пишет, что сотрудники отеля нашли россиянина лежащим на полу с головой, обмотанной пластиком, и кожаным ремнем, завязанным на шее. Близкий к силовикам телеграмм-канал Shot называет его бизнес-коучем.

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Сотрудник гостевого дома по имени Ахмад Софьян рассказал The Bali Times, днем 28 апреля он пытался убраться в номере афонина, но никто ему не ответил. На следующий день он повторил попытку, однако дверь ему так никто и не открыл. Тогда Софьян увидел сандалии гостя, которые все еще лежащие перед дверью и заподозрил неладное. Он решил заглянуть в окно и снял все на видео.

«На записи свидетель видел, как гость лежал неподвижно. Затем он и другие жильцы попытались открыть дверь запасным ключом, но безуспешно, поскольку комната была заперта изнутри», — пояснила пресс-секретарь полиции округа Бадунг Ипда Сукарма.

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По информации полиции, Афонин был мертв более 12 часов, прежде чем его обнаружили. Расследование продолжается, а тело россиянина отправлено на экспертизу.

«Мы все еще расследуем, было ли это уголовным преступлением или же могли сыграть свою роль другие проблемы, такие как психическое здоровье», — добавила Сукарма.

Сейчас местные полицейские продолжают собирать показания свидетелей, а также изучают доказательства с места происшествия.