Судью ООН приговорили к тюремному сроку за содержание женщины в рабстве

Судью Международного суда ООН, 50-летнюю Лидию Мугамбе, приговорили к шести годам и четырем месяцам тюремного заключения за то, что она держала в рабстве женщину из Уганды и заставляла ее работать горничной у себя дома в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, суд постановил, что Мугамбе воспользовалась своим положением в отношении женщины «самым вопиющим образом», в то время как сама получала докторскую степень по праву в Оксфордском университете.

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По данным Би-би-си, Мугамбе оформила визу в Великобританию для женщины из Уганды, чье имя не разглашается. Условия визы предусматривали, что женщина будет работать в качестве частной служанки в дипломатической резиденции Джона Мугервы, бывшего заместителя верховного комиссара Уганды, работающего в посольстве страны в Лондоне. За эту работу ей полагалось вознаграждение.

Прокуроры заявили, что Джон Мугерва спонсировал получение визы женщины, зная, что она на самом деле будет работать у Мугамбе. Взамен судья обещала оказать ему помощь в отдельном судебном деле в Уганде, в котором он выступал ответчиком.

Отмечается, что Мугамбе оплатила перелет женщины и встретила ее в аэропорте, но затем отвезла ее к себе домой и заставила работать горничной и няней для детей.

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Судья Дэвид Фокстон при вынесении приговора в Оксфордском королевском суде отметил юридические достижения Мугамбе, включая ее работу по защите прав человека, и назвал дело «очень печальным». По его словам, обвиняемая «не проявила абсолютно никакого раскаяния» в своем поведении и попыталась «насильно обвинить» потерпевшую в случившемся.

Фокстон выдал ордер, согласно которому Мугамбе не может прямо или косвенно контактировать с женщиной. В суде было зачитано ее заявление, в котором потерпевшая рассказала, что она жила в «почти постоянном страхе» из-за влиятельного положения Мугамбе в Уганде. Женщина также боится возвращаться в Уганду и рискует больше не увидеть свою мать. Ей предоставили убежище в Великобритании.

Согласно профилю Мугамбе на сайте ООН, она была назначена судьей в мае 2023 года, через три месяца после того, как полиция приехала в ее дом в Оксфордшире.