Бывшего креативного директора Givenchy обвинили в сексуализированном насилии

Житель Нью-Йорка Патрик Купер обвинил итальянского модельера и бывшего креативного директора Givenchy и Burberry Риккардо Тиши в сексуализированном насилии. Об этом 35-летний Купер сообщил в интервью изданию The Independent.
Купер утверждает, что Тиши подсыпал ему в напиток неизвестное вещество, после чего он проснулся с модельером в одной постели у него дома. В исковом заявлении мужчина сообщил, что «не мог отвергнуть, бороться, остановить или защитить себя» от «хищнического, сексуализированного и противозаконного» нападения и избиения со стороны 50-летнего Тиши.
Купер рассказал, что познакомился с Тиши через общего друга 29 июня прошлого года. Трое мужчин вместе с еще одним знакомым погуляли по Нью-Йорку, а потом отправились в кафе. По его словам, в кафе он допил свой напиток и стал «дезориентированным, сбитым с толку, ослабленным». При этом мужчина заявил, что до напитка в компании Тиши он выпил в тот день два бокала вина и не чувствовал себя пьяным.
Мужчина рассказал, что проснулся без одежды в спальне Тиши, который тоже был голым. Купер говорит, что не понимал, как попал в дом модельера, и чувствовал сухость в горле. Он позвонил другу, с которым проводил предыдущий вечер. Оказалось, что друг долго не мог его найти и опрашивал их общих знакомых.
По словам Купера, на следующий день он позвонил Тиши, но модельер заявил, что не помнит его. Когда Купер отправил ему свою фотографию, Тиши, как сказано в интервью, ответил: «Да, теперь вспомнил тебя. Ничего не произошло», а на возражение Купера, что он очнулся голым в его кровати, заявил: «Нет, ты был в одежде».
Во вторник Купер подал иск к Тиши с требованием возместить ущерб, обвинив модельера в нападении, нанесении побоев, неправомерном лишении свободы, преднамеренном причинении эмоционального стресса и нарушении закона штата Нью-Йорк о гендерном насилии.