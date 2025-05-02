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Мир

Названы самые убыточные фильмы 2024 года

2 минуты чтения 14:12 | Обновлено: 14:13

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» стал самым убыточным кинофильмом 2024 года, сообщил журнал Deadline. Издание составило антирейтинг, куда вошли еще несколько демонстрировавшихся в кинотеатрах картин, нанесших максимальный кассовый ущерб своим создателям.

Второй «Джокер» принес Warner Bros. и DC чистый убыток в 144,25 миллионов долларов, подсчитал журнал. Издание напомнило, что первый «Джокер» собрал 1,1 миллиард долларов в прокате, оставаясь самым кассовым фильмом с взрослым рейтингом «R» в истории до выхода в 2024 году «Дэдпула и Росомахи». Кроме того, первый фильм получил два «Оскара».

«Джокер: Безумие на двоих» смог собрать только 227 миллионов долларов при затратах в 371 миллион, сообщил журнал.

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Deadline использовал для расчетов данные о сборах в американском и зарубежном прокате, а также о показах на домашних устройствах, в том числе на стриминговом телевидении. Из получившейся суммы журналисты вычли затраты на производство, рекламу и продвижение, все известные гонорары, выплаты и «накладные расходы».

На втором месте антирейтинга оказался фильм «Фуриоса. Хроники Безумного Макса» той же Warner Bros. с убытком в 119,6 миллионов долларов. Картина сумела заработать 211 миллионов долларов, но расходы составили 330,6 миллионов, подсчитал Deadline.

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Третье место списка занял «Бордерлендс» компании Lionsgate с убытком в 80 миллионов долларов при затратах в 184 миллиона. Четвертое — «Мегалополис» Lionsgate с убытком в 75,5 миллионов и затратами в 146 миллионов. Пятое — «Крэйвен-охотник» Sony Pictures по комиксам Marvel с убытком в 71 миллион долларов при затратах в 191 миллион.

Журнал Deadline объявил, что также собирается опубликовать список самых прибыльных кинофильмов года. Издание исключило из своих рейтингов картины производства Apple и Amazon, поскольку компании оценивают успех показа своей продукции после кинотеатральных премьер, используя вместо традиционных стандартов «тайную метрику».

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