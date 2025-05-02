Бывшая послушница монастыря пожаловалась на заставляющую принимать препараты от шизофрении настоятельницу

Бывшая послушница Александр-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге Маргарита Бердюгина рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что пожаловалась в прокуратуру на настоятельницу монастыря игуменью Доминику (в миру Татьяна Коробейникова). Бердюгина, жившая в монастыре 12 лет, до 2011 года, утверждает, что с 2009 года Доминика заставляла послушниц и монахинь принимать нейролептики, и от ее действий пострадали около 50-60 человек.

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«Я спросила свою сестру, зачем игуменья держит насельниц на психотропах, если ее и так все боготворят и слушаются. Ответ удивил: “Это средство управления людьми и определения лояльности. Так она повязала сестер. Это доказательство преданности и беспрекословного послушания”», — сообщила Бердюгина телеграм-каналу. Она говорит, что узнала о происходящем после разговора со старшей сестрой и отцом. Согласно сайту Екатеринбургской епархии РПЦ, в этом монастыре служит протоиерей по имени Николай Бердюгин.

Женщина утверждает, что Доминика, не имея медицинского образования и лицензии, прописывала монахиням антипсихотики, в том числе «Реагила», «Оланзапин» и «Арипипразол». Она сообщила, что начала подозревать это после похорон брата в 2014 году.: «Моих сестер будто не коснулась смерть родного человека. Они были странно весёлыми на похоронах. Сейчас понимаю: тогда это всё и началось». Издание при этом не уточняет, идет ли речь о родных братьях и сестрах или об обращении к живущим в монастыре людям, «Холод» не получил ответ на вопрос об этом в телеграм-боте для обратной связи.

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Доминика возглавила монастырь в 2006 году и спустя три года, по словам Бердюгиной, начала вводить в обители культ личности на основе свободной трактовки учения современных греческих старцев. Бывшая послушница утверждает, что жителям монастыря внушают, будто бог действует через игуменью, а значит ее решения неоспоримы.

Бердюгина рассказала, что насельниц монастыря контролируют с помощью «исповеди помыслов», а также наблюдения за всеми их передвижениями через камеры, расположенные на всех этажах корпусов и на территории. По ее словам, игуменья ограничивает свободный доступ к информации и связь с внешним миром, чтобы добиться полного подчинения. Бердюгина сообщает, что несогласные сталкиваются с физическим и психологическим насилием.