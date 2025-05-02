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Мир

Морской лев держит ритм лучше людей

2 минуты чтения 00:42

16-летняя морская львица по кличке Ронан, которую спасли в Калифорнии в 2009 году и сочли неспособной выжить в дикой природе, умеет попадать в ритм наравне или лучше человека. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, до недавнего времени многие ученые считали, что способность сохранять такт в музыке требует наличия мозга, приспособленного для «вокальной мимикрии». Согласно этой теории, синхронизация движений со звуком опирается на те же нейронные механизмы, которые используются для обучения и имитации речи.

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Впервые о способности Ронан узнали в 2013 году, когда ученые, которые наблюдали за ней с трехлетнего возраста, заметили, как львица покачивает головой под поп-песни и ударные ритмы. Однако некоторые скептически настроенные эксперты утверждали, что ее ритмические способности уступают человеческим, — это означало, что Ронан не могла использовать те же базовые биологические механизмы, что и человек.

В новом исследовании Ронан подвергли более строгому тестированию. Ее попросили поймать ритм, который издавали ударные инструменты в трех разных темпах — 112, 120 и 128 ударов в минуту. Два из эти ритмов Ронан слышала впервые. В то же время десять добровольцев попросили поднимать и опускать руки в такт тем же ритмам. В результате точность и последовательность Ронан соответствовали или превосходили лучшие показатели людей.

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«Ни один человек не показал себя лучше Ронан во всех возможных способах проверки качества удержания ритма», — рассказал Питер Кук из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, ведущий автор исследования, добавив, что львица показала «намного лучшие [результаты], чем [те, которые она показывала,] когда была ребенком», что свидетельствует о непрерывном обучении львицы.

Также ученые подсчитали, что за эти годы Ронан подвергалась меньшему воздействию музыки, чем среднестатистический ребенок человека. По словам Кука, откуда у морского льва есть чувство ритма, ученые могут только догадываться. 

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