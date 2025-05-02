Хозяин дома напал с ножом на семью арендаторов и убил ребенка

В американском штате Иллинойс 73-летнего хозяина дома приговорили к 53 годам тюрьмы за нападение на снимавшую у него жилье семью. Мужчина зарезал шестилетнего ребенка и серьезно ранил его мать, сообщил телеканал NBC со ссылкой на приговор суда. Семья имеет палестинское происхождение, и, согласно показаниям женщины, во время нападения мужчина кричал «Мусульманам не рады в этом доме!», передает NBC.

Нападение произошло 14 октября 2023 года, через неделю после атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль.

Мужчину зовут Джозеф Чуба, он владеет домом в пригороде Чикаго. Семья Алфаюми снимала у него несколько комнат. Погибшего ребенка звали Вади, его мать — Ханан Шахин. Единственным не пострадавшим свидетелем нападения был двоюродный дедушка мальчика, Махмуд Юсеф.

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По словам двоюродного дедушки, после нападения ХАМАСа на Израиль Чуба «разразился антимусульманскими речами». Мать погибшего мальчика дала показания, согласно которым Чуба сказал ей: «Ваш народ убивает евреев и младенцев в Израиле».

Сначала Чуба напал на женщину, нанеся ей более десятка ножевых ранений, а затем на ребенка, ударив его ножом 26 раз, говорится в обвинительном заключении. В феврале суд присяжных признал Чубу виновным в убийстве первой степени, покушении на убийство, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах на почве ненависти, сообщил NBC.

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2 мая суд отклонил ходатайство защиты об отмене решения и приговорил Чубу к 30 годам за убийство ребенка, к 20 годам за нападение на его мать и к трем годам за «преступление на почве ненависти». Все три срока складываются, и фактически пожилой мужчина получил пожизненное заключение, объяснили тележурналисты.

Чуба отказался выступать на оглашении приговора. Его адвокат Джордж Ленард заявил, что сторона обвинения «разжигала эмоции присяжных заседателей».

Отец погибшего мальчика Одай Альфаюми в судебном заседании рассказал, что убийце, казалось, всегда нравился его сын, — прежде чем Чуба «внезапно сорвался».