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Мир

Эксперты оценили сроки получения прибыли от соглашения США и Украины

2 минуты чтения 12:46

Прибыль от соглашения по добыче полезных ископаемых, которое на днях заключили США и Украина, следует ожидать лишь через десятилетие. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на опрошенных экспертов по горнодобывающей промышленности.

По их словам, в странах с развитой индустрией по добыче полезных ископаемых, таких как, например, Канада или Австралия, разработка шахт занимает от 10 до 20 лет. При этом они отметили, что с учетом обстоятельств в Украине этот процесс может занять больше времени. Кроме того, эксперты указали на недостаток данных, говорящих об экономической целесообразности вложения средств в разработку месторождений в Украине. С учетом ущерба, который потерпела от войны украинская инфраструктура, вложения в добычу полезных ископаемых там могут оказаться малопривлекательными для инвесторов.

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По словам представителя консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адама Уэбба, вложения в разработку месторождений в Украине будет сложно оправдать до тех пор, пока остаются возможности инвестировать в добычу полезных ископаемых в тех странах, которые не охвачены войной. В свою очередь, Reuters напоминает, что в заключенном Вашингтоном и Киевом соглашении не прописаны гарантии безопасности Украине, а ряд потенциально прибыльных проектов расположен на оккупированных Россией украинских территориях.

Соглашение о редкоземельных металлах Украина и США заключили 1 мая. Участвовавшая в подписании вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. 

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Позже, как писала The Washington Post, президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость запасов полезных ископаемых в Украине может достигать триллионов долларов. В то же время опрошенные изданием эксперты усомнились в этой оценке.

«Украина обладает значительным потенциалом в области добычи полезных ископаемых, но, насколько он велик, мы просто не знаем», — заявил газете заместитель директора центра инноваций Горного училища Колорадо Родерик Эггерт.

В свою очередь, бывший генеральный директор Украинской геологической службы Роман Опимах напомнил, что существующие подробные карты минеральных ресурсов Украины составлялись еще во времена СССР, а данные о наиболее ценных металлах, таких как титан и литий, остаются засекреченными.

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