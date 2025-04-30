Трамп заявил об отсутствии у Путина планов захватить всю Украину из-за уважения к нему

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не будет «захватывать всю Украину» из-за уважения к нему. Такое мнение американский президент высказал в интервью телеканалу ABC.

«Я не доверяю многим людям. Но я думаю, что, скажем так, он меня уважает. И я верю, что из-за меня он не собирается захватывать всю Украину. Хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что верит в желание Путина остановить войну в Украине. Однако, по его мнению, Путин в вопросе заключения мира в Украине может «немного водить его за нос».

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

Ранее в интервью американскому журналисту Гленну Беку Трамп заявил, что ему проще найти общий язык с Путиным, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

Хотя в последнее время президент США все больше разочаровывается в обоих. По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт причина в том, что война продолжается «слишком долго».

До этого республиканец заявлял, что в его отношениях с украинским президентом «были трудности», имея в виду публичную перепалку, которая случилась между ними в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу американский президент допустил свой переход «на сторону Украины».

За что посадили самого преданного генерала Путина И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства Политика 9 минут чтения

Газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников писала, что американский президент мог изменить свое отношение к мирному урегулированию из-за затяжного характера конфликта и отказа Владимира Путина принять ключевые условия Киева и Вашингтона — в частности, сохранить боеспособность украинской армии после завершения войны.

Один из европейских представителей заявил, что Трамп создает ситуацию, при которой может отойти в сторону, переложив ответственность на Украину и Европу.