EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Белый дом сообщил о разочаровании Трампа в Путине и Зеленском

2 минуты чтения 20:55 | Обновлено: 20:56

Президент США Дональд Трамп разочарован и украинским президентом Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов. По ее словам, причина в том, что война продолжается «слишком долго».

«Он разочарован лидерами обеих сторон этой войны, он хотел бы, чтобы война закончилась. Молодые люди умирают с обеих сторон, это длится слишком долго», — сказала пресс-секретарь Трампа. Левитт добавила, что команда Белого дома «продолжает взаимодействовать с российской и украинской стороной, и президент занимается этим вопросом каждый день».

Что вызвало новый патриотический срач
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
Политика5 минут чтения

Левитт также сообщила, что американский президент в мае намерен отправиться в Саудовскую Аравию. РИА «Новости» после брифинга Белого дома уточнило, что ранее эту страну называли местом встречи Трампа и Путина.

Накануне президент США заявил, что у России есть определенный срок для «заключения сделки по Украине». «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп. Однако он уверен в намерении России «заключить сделку» и не считает, что Путин пытается затянуть процесс. Трамп заявил, что доверяет Путину и верит, что тот не откажется от своего слова. «Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили», — сказал американский президент.

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

Тогда же руководитель аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард в разговоре с The Wall Street Journal рассказал о растущем влиянии советников президента США, которые агрессивно настроены по отношению к России. Вслед за ростом их влияния растет и личная обида Трампа на Путина, считает эксперт. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сказал, что российская сторона «продолжает работу с американской стороной» по «выстраиванию двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации». По его словам, Путин «остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я боролся за русский язык в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русский язык в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01 2 апреля
Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования