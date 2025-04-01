Белый дом сообщил о разочаровании Трампа в Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп разочарован и украинским президентом Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов. По ее словам, причина в том, что война продолжается «слишком долго».

«Он разочарован лидерами обеих сторон этой войны, он хотел бы, чтобы война закончилась. Молодые люди умирают с обеих сторон, это длится слишком долго», — сказала пресс-секретарь Трампа. Левитт добавила, что команда Белого дома «продолжает взаимодействовать с российской и украинской стороной, и президент занимается этим вопросом каждый день».

Что вызвало новый патриотический срач И как в нем родился «образ русского воина» Политика 5 минут чтения

Левитт также сообщила, что американский президент в мае намерен отправиться в Саудовскую Аравию. РИА «Новости» после брифинга Белого дома уточнило, что ранее эту страну называли местом встречи Трампа и Путина.

Накануне президент США заявил, что у России есть определенный срок для «заключения сделки по Украине». «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп. Однако он уверен в намерении России «заключить сделку» и не считает, что Путин пытается затянуть процесс. Трамп заявил, что доверяет Путину и верит, что тот не откажется от своего слова. «Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили», — сказал американский президент.

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

Тогда же руководитель аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард в разговоре с The Wall Street Journal рассказал о растущем влиянии советников президента США, которые агрессивно настроены по отношению к России. Вслед за ростом их влияния растет и личная обида Трампа на Путина, считает эксперт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сказал, что российская сторона «продолжает работу с американской стороной» по «выстраиванию двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации». По его словам, Путин «остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом».