СМИ: Украина и Европа опасаются выхода Трампа из переговоров

Украинские и европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп находится на грани выхода из переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения.

По их словам, европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов уже на этой неделе, когда наступит 100 дней с момента его возвращения в Белый дом, использовать незначительный прогресс в переговорах как «предлог» для объявления о завершении своей работы по этому вопросу.

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Один из европейских чиновников утверждает, что Трамп «создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить все на усмотрение Украины и нас [Европы]». По словам собеседников газеты, американский президент пересмотрел свою позицию по достижению мира из-за сложности конфликта и отказа Владимира Путина принять ключевые требования Киева и Вашингтона — в частности, сохранение боеспособности украинских вооруженных сил после окончания войны.

По данным FT, американские чиновники, обеспокоенные тем, что переговоры с Россией не приносят результатов, начали предлагать варианты соглашения, которое можно было бы заключить в кратчайшие сроки, как этого хотел Трамп. В то же время некоторые европейские представители, ранее стремившиеся удержать США в переговорном процессе, пересматривают свой подход. Теперь, по словам одного из чиновников, они делают акцент на том, чтобы «действовать правильно, а не так, как хочет Трамп».

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что в Украине «есть серьезные опасения» из-за возможного отказа Трампа от участия в переговорах. По данным газеты, остается неясным, сохранит ли Вашингтон в этом случае разведывательную и военную поддержку, однако Киев уже начал непублично готовиться к такому развитию событий. Отмечается, что Украина усилила производство вооружений и активизировала переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.

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Накануне Путин принял решение о трехдневном перемирии на фронте в Украине с 8 по 10 мая. В ответ в Киеве предложили объявить полное прекращение огня в течение 30 дней с любой даты. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, «это будет по-настоящему, а не просто ради парада».