Трамп допустил свой переход «на сторону Украины»

Президент США Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу заявил, что уровень его поддержки Украины зависит от действий России.

На вопрос о том, могут ли какие-то действия Владимира Путина заставить Трампа сказать, что он на стороне президента Украины Владимира Зеленского, американский президент ответил: «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да».

В то же время Трамп напомнил, что в его отношениях с Зеленским «были трудности», имея в виду публичную перепалку, которая случилась между ними в Овальном кабинете Белого дома. «Все, что ему нужно было сделать, это замолчать, понимаете? Он добился своего», — прокомментировал этот случай президент США.

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Также Трамп ответил на вопрос журналиста о дальнейших планах США по поддержке Украины, в частности, о возможном увеличении поставок оружия Киеву. «Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской системой», — ответил Трамп.

При этом он заверил, что процесс урегулирования конфликта в Украине находится на завершающей стадии. По словам Трампа, остались «последние штрихи». «Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет почти неделю», — заключил он.

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18 апреля американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут прекратить усилия по достижению мирного урегулирования в Украине, если они не дадут результатов в самое ближайшее время. «Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас есть другие вещи, на которые мы должны обратить наше внимание», — сказал он тогда.

Спустя почти неделю Трамп заявил, что у него есть «собственный дедлайн» для заключения мирной сделки по Украине. «Мы хотим, чтобы это было быстро. Когда он наступит, будет совершенно другое отношение», — предупредил американский президент. О существовании некоего «психологического дедлайна» для достижения мира в Украине Трамп также говорил 31 марта. При этом в обоих случаях он не назвал никаких конкретных сроков.

Как пишет Financial Times, европейские и украинские чиновники опасаются, что Трамп хочет выйти из переговорного процесса по Украине и лишь ищет повод для того, чтобы сделать это. По мнению некоторых собеседников издания, Трамп может объявить о прекращении усилий по мирному урегулированию уже на этой неделе.