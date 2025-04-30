Пара более трех лет не выпускала своих детей из дома

Испанская полиция арестовала проживавшую в Овьедо пару из Германии за содержание своих детей в ненадлежащих условиях, сообщает Der Spiegel со ссылкой на информацию от местных СМИ и правоохранительных органов. Трое несовершеннолетних не покидали дом с декабря 2021 года.

В испанской полиции отметили, что у родителей не имелось объективных причин не выпускать детей на улицу — согласно выданным в Германии в 2019 году медицинским карточкам у них не было серьезных заболеваний. Дети содержались в неудовлетворительных условиях, ходили в памперсах и медицинских масках и не посещали школу. Власти приняли решение отправить их на обследование, но в доме не оказалось обуви подходящего размера.

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Дети переданы социальным работникам, которые оценят, какая помощь потребуется десятилетнему мальчику и двум восьмилетним близнецам после нескольких лет проживания в доме. Журналисты отмечают, что полиция упоминает их «явные проблемы с координацией», а также необычную реакцию на свежий воздух и уличную траву. Окна в их комнате были плотно закрыты, свежий воздух практически не поступал в помещение.

Также в доме обнаружили кошку, у которой наблюдались проблемы со здоровьем — силовики отметили покрытую большим слоем шерсти огромную опухоль. В помещении было больше количество грязи, животное жило в окружении собственных экскрементов. Мусор из дома практически не выносился, его нашли даже под кроватями.

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При разговоре с представителями власти мать детей пыталась доказать, что они с мужей приехали в Испанию только три месяца назад, однако затем призналась, что пара живет в Овьедо с декабря 2021 года. Дети же не покидали дом, потому что родители хотели защитить их и не допустить ухудшения их здоровья.

Полиция и социальные работники заинтересовались домом после жалоб местных жителей, которые не видели, чтобы из дома выходил кто-то помимо мужчины, который лишь забирал коробки с заказанной едой. При этом соседи слышали детские голоса, но обитатели дома не появлялись в местных школах.