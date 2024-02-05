Концерты Кристины Орбакайте отменили в четырех городах — Красноярске, Иркутске, Братске и Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организатора Оганнеса Тухманяна.

В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта в «Гранд Холле Сибирь», а в Иркутске концерт был запланирован на 12 марта во дворце спорта «Труд».

«Мы отказали организаторам концерта в предоставлении площадки, потому что у нас на эту дату назначено другое мероприятие, футбольный матч», — сообщили агентству в администрации дворца спорта. При этом там не смогли уточнить между какими командами планируется матч.

В министерстве культуры Иркутской области заявили, что не имеют отношения к организации концертов.

«Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арт" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых. <…> Надеемся, что в следующий раз нам удастся провести все концерты в городах Сибири», — прокомментировал отмену выступлений Тухманян.

Ранее сообщалось, что после обращения общественников из Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорится в сообщении министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

Орбакайте не высказывалась против войны в Украине. В середине апреля она выпустила трек «Алла будет петь», посвященный ее матери Алле Пугачевой, которая осудила российскую агрессию и уехала в Израиль.

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