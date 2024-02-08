Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте из-за требований мэра и «Культурного фронта России»  

Во Владивостоке по решению организаторов и концертной площадки Fesco Hall отменили концерт певицы Кристины Орбакайте. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие должно было пройти в Fesco Hall 19 марта.

Того, чтобы концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке отменили, требовал в том числе мэр города Владимир Шестаков. Он также хотел, чтобы был отменен концерт другой певицы Дианы Арбениной, но в Fesco Hall заявили, что его перенесли на другую площадку. Мэр Владивостока хотел отменить концерты в городе из-за официального обращения «Культурного фронта России» с соответствующими требованиями.

На этой неделе стало известно, что концерты Орбакайте отменили в других городах — Красноярске, Иркутске, Братске и Новосибирске и Улан-Удэ. В последнем городе это произошло после обращения регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Власти заявили, что концерт отменили с учетом «мнения граждан и общественных организаций Бурятии».

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