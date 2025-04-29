На российском ТВ призвали женщин терпеть побои со стороны «героев СВО»

Один из ведущих передачи «Соловьев Live» Сергей Карнаухов поспорил со своей коллегой Анастасией Кашеваровой из-за насилия в отношении женщин со стороны военнослужащих. Карнаухов утверждает, что жены должны терпеть побои и целовать ноги мужьям, «отдавшим жизнь за родину».

В эфире, который вышел 26 апреля, ведущие и гости программы обсуждали посттравматическое расстройство у россиян после участия в боевых действиях против Украины. Ведущие созвонились с 24-летней Алиной, беременной женой военнослужащего Тимофея. Женщина рассказала, что супруг начал пить и избивать ее после того, как вернулся с войны. По ее словам, мужчину раздражали плач их общего ребенка и другие громкие звуки в доме.

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Один из ведущих, Сергей Карнаухов, заявил, что жены должны терпеть насилие и ни в коем случае не бросать своих мужей. «Это что за разговоры вообще? Она сидит и говорит: “я буду его бросать”. Это как бросать? Как можно бросить человека, который свою жизнь отдавал за родину, елки-палки?» — возмутился Карнаухов.

Ведущая Анастасия Кашеварова вступилась за женщину и заявила: «Если ты герой, то, я тебе должна ноги целовать, а ты меня и ребенка мучать?» Между ведущими завязалась словесная перепалка в прямом эфире.

«Да, целовать ноги потому что я шел отдавать свою жизнь за родину <…> Ты мне помоги. Вы говорите: “я его пойду и брошу”. Этот вопрос вообще не должен звучать», — заявил Карнаухов.

В ответ Кашеварова спросила: должна ли в таком случае женщина терпеть побои и неуважительное отношение.

«Потерпеть, помочь мне», — ответил ей ведущий.

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