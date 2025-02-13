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Общество

В правительстве отказались вводить штрафы за пропаганду и оправдание домашнего насилия

18:49 13.02.2025

Российское правительство отказалось поддержать законопроект депутата Госдумы от партии «Новые люди» Ксении Горячевой, в котором та предложила ввести административную ответственность и штрафы за публичное оправдание и пропаганду семейно-бытового насилия. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, законопроект направили в правительство в декабре прошлого года. В нем давалось определение домашнему насилию как «умышленному деянию, причиняющему или содержащему угрозу причинения физического или психического страдания и имущественного вреда в отношении близких родственников». Авторы документа предложили ввести штрафы от пяти до 10 тысяч рублей.

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При этом, согласно законопроекту, под запрет не попадала бы демонстрация домашнего насилия в произведениях науки, литературы и искусства, если насилие в них описано в негативном ключе.

РБК отмечает, что, несмотря на отрицательный отзыв российского правительства, Горячева все равно намерена внести законопроект в Госдуму на рассмотрение. «Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами», — рассказала депутат.

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Ранее тысячи россиян подписали петицию с требованием «доработать и ужесточить закон о домашнем насилии» после того, как в Калининградской области мужчина до смерти избил своего семилетнего пасынка. Тогда сообщалось, что мать ребенка знала об убийстве, но муж убедил ее сообщить в полицию о якобы пропаже мальчика.

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