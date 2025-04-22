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Общество

Бот «Госуслуг» начал предлагать проголосовать за закон о домашнем насилии

2 минуты чтения 15:53

Чат-бот портала «Госуслуги» начал оказывать консультации жертвам домашнего насилия, а также он предлагает россиянам проголосовать за закон «О противодействии домашнему насилию». Первой об этом сообщила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, а также информацию подтвердил корреспондент «Холода».

Если спросить робота Макса, чем помочь жертве домашнего насилия, то он выдаст подробную инструкцию. В частности, если ситуация угрожает жизни, чат-бот советует  вызвать полицию и скорую помощь по номеру 112. Тем, кто получил травмы,  

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Макс предлагает как можно скорее обратиться к врачу и взять у него справку о телесных повреждениях, а затем написать заявление в полицию. При этом робот подчеркивает, что его «обязаны принять». 

Кроме того, чат-бот выдает номера телефонов кризисной линии доверия, линии доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, а также линии для детей и подростков. 

Также жертвам домашнего насилия робот предлагает обратиться в кризисный центр и напоминает, что не стоит общаться с обидчиком или раскрывать ему свое местоположение. 

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В конце сообщения говорится, что до 25 мая 2025 года на сайте «Российской общественной инициативы» можно проголосовать за принятие закона о домашнем насилии. Там же прилагается ссылка, которая ведет на сайт. 

На момент публикации заметки инициатива собрала уже более 58 тысяч подписей из необходимых 100 тысяч. Однако там нашлись и те, кто голосует против рассмотрения этого законопроекта на федеральном уровне — таких почти пять тысяч человек. 

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