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Политика

Трамп предупредил о существовании «психологического дедлайна» для заключения Москвой сделки по Украине

2 минуты чтения 10:08 | Обновлено: 11:00

Для России есть крайний срок заключения сделки по Украине. Об этом журналистам на борту своего самолета заявил президент США Дональд Трамп. При этом он не уточнил самих сроков, но подчеркнул, что будет недоволен, если Москва будет затягивать заключение мирного соглашения. 

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп. В то же время он оговорился, что уверен в намерении России заключить сделку и не считает, что Кремль пытается затянуть этот процесс. Трамп также еще раз заявил, что доверяет Владимиру Путину. «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. <…> Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили», — отметил американский президент.

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В то же время Трамп рассказал о разочаровании, которое он испытал после слов Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и отсутствии доверия к нему у Москвы. Американский президент подчеркнул, что Путин «должен заключить с ним [Зеленским] сделку, нравится он ему или нет». Кроме того, Трамп пообещал «большие проблемы» уже самому Зеленскому в случае, если Киев откажется от заключения предложенной США сделки по украинским редкоземельным металлам. 

Днем раньше Трамп пригрозил России новыми санкциями, в том числе против нефтяного сектора, в случае срыва Москвой заключения мирного соглашения по Украине. Он рассказал, что был «очень зол» и «взбешен» предложением Путина обсудить введение в Украине временного управления ООН, которое, по его словам, позволило бы провести в стране выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

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