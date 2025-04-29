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Криминал

Студентов-медиков массово заподозрили в даче взяток за экзамены

2 минуты чтения 18:07

Региональное управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу раскрыло коррупционную схему в одном из вузов города и возбудило дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что 30 студентов были доставлены в отдел для проведения следственных действий. Ранее два преподавателя этого же университета были осуждены по статье о получении взятки (ст. 290 УК).

В заявлении СК не упоминается название вуза. Там лишь отмечается, что правонарушения совершались не позднее июня 2023 года и называется управление СК по Выборгскому району города в качестве ответственного за расследование отдела. РБК уточняет, что речь может идти о педиатрическом университете (СПбГПМУ). Действиям давших взятку студентов пообещали дать «правовую оценку».

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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация вуза сообщает, что университет продолжает работать и «пресекать противоправные действия», а сообщения СМИ связывает с «деятельностью» доцента кафедры анатомии, которая якобы уже понесла наказание за коррупционные действия, связанные с «делом прошлого года». Вуз не упоминает о ведущихся следственных мероприятиях с участием студентов.

СК утверждает, что студенты переводили деньги за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов на банковскую карту «приезжего», который затем передал их сотрудникам университета. Пресс-служба упоминает один эпизод с транзакцией на 71 тысячу рублей, не уточняя был ли это перевод от одного или нескольких студентов.

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РБК пишет, что в ноябре прошлого года доцент кафедры анатомии СПбГПМУ Ольга Смирнова была оштрафована на 650 тысяч рублей по обвинениям во взяточничестве и служебном подлоге. Ей также запретили работать преподавателем в течение трех с половиной лет.

Еще одним возможным осужденным за участие в коррупционной схеме журналисты называют старшего преподавателя Аршеда Кучая. Его приговорили к шести годам условно с испытательным сроком в четыре года и запретили преподавать пять лет, однако он по-прежнему числится в списке сотрудников университета. В то же время приговор ему выносился по статье о посредничестве во взяточничестве, что противоречит заявлению СК о том, что оба привлеченных к ответственности сотрудника вуза обвинялись в получении взятки.

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