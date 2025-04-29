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Криминал

Троих мужчин обвинили в групповом изнасиловании девушки с инвалидностью в ТЦ

2 минуты чтения 13:54 | Обновлено: 13:57

Трое мужчин подозреваются в изнасиловании 18-летней девушки в московском торговом центре, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). Они задержаны, им предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК).

По данным СК, инцидент произошел 26 апреля в ТЦ на Зеленом проспекте, подозреваемые не были знакомы с девушкой. Пресс-служба СК России сообщает, что проверяет версию о том, что у жертвы есть инвалидность, а сексуализированное насилие к ней применили трое «приезжих» в одной из точек общественного питания. Глава СК Александр Быстрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

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Ранее телеграм-канал Mash писал, что мужчины познакомились с девушкой и ее матерью за несколько минут до инцидента в зоне фудкорта ТЦ «Шангал». По данным Mash, сексуализированное насилие происходило в туалете заведения — двое мужчин по очереди разговаривали с матерью жертвы, а третий уходил с ней в туалет.

Телеграм-канал сообщает, что у девушки якобы есть шизотипическое расстройство личности, из-за этого она могла не осознавать происходящего. Странности, по данным источников, обнаружил один из сотрудников, сообщивший о своих подозрениях матери девушки, которая не отреагировала на его беспокойство. Позже он рассказал об этом коллегам, а также вызывал полицию.

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Mash утверждает, что трое подозреваемых приехали в Москву из Калмыкии, а «вопросы вызывает» и поведение матери девушки. На опубликованной каналом видеозаписи инцидента отсутствует звук, из-за чего невозможно понять, о чем мужчины говорят с обеими женщинами. На кадрах видно, что мужчины действительно уходят с одной из них по очереди, затем у них возникает конфликт с персоналом, закачивающийся приездом сотрудников полиции.

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