Спор из-за квадроцикла обернулся стрельбой в Подмосковье

Двое мужчин, передвигавшихся на квадроцикле, поспорили с жительницей Московской области и выстрелили в нее из травматического пистолета, сообщает региональное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК).

Инцидент произошел 27 апреля около деревни Гавшино Серпуховского района. Подозреваемые скрылись с места преступления, пострадавшую госпитализировали, сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает. Пуля попала женщине в лоб, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию от местных жителей.

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«Один из собственников квадроцикла достал из бардачка бинт и перебинтовал мне голову, тем самым остановив кровь. Пока мой муж вызывал экстренные службы, мужчины уехали», — рассказала сама пострадавшая. Она сообщила, что в этом месте конфликты между местными жителями и квадроциклистами стали постоянными.

Женщина уточнила, что «гонщики» сделали искусственный проезд в природной зоне, который постоянно заколачивают жители деревни. Журналисты сообщают, что именно из-за преграды и возник спор. Пассажиры квадроцикла якобы пытались убрать ее с дороги, когда к ним вышли проживающие неподалеку 53-летние супруги.

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В ходе спора один из пассажиров достал пистолет и попытался выстрелить в мужчину, но из-за толчка от своего знакомого попал в лоб женщине. Пострадавшая рассказала, что их сосед уже обращался в правоохранительные органы с жалобой на действия нарушителей скоростного режима, но не получил ответ. Также, по ее словам, около месяца назад один из местных жителей попытался остановить водителей, но его «чуть не задавили».