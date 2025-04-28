Ученые нашли связь между оценками школьников и их ростом

Американские ученые нашли связь между оценками школьников по основным дисциплинам и их ростом, сообщает издание PsyPost.

В ходе исследования они проанализировали оценки по математике и английскому языку почти 500 тысяч учеников 3-8 классов, учившихся в Нью-Йорке с 2009 по 2017 годы. Оказалось, что результаты тестов у мальчиков и девочек, которые выше ростом по сравнению со сверстниками, лучше на 3-4 процента от среднего разброса баллов в классе.

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Авторы исследования решили изучить этот вопрос из-за того, что в разных странах мира сохраняется взаимосвязь между ростом мужчин и женщин и уровнем их дохода, объяснила доцент кафедры экономики в колледже Святого Ансельма Стефани Коффи.

«Наше главное открытие заключается в том, что мальчики и девочки, которые выше своих одноклассников, показывают более высокие результаты по математике и английскому языку в каждом классе с 3 по 8. В среднем разница в оценках невелика, но достаточна, чтобы выявить существенные различия в успеваемости между самыми высокими и самыми низкими детьми», — объяснила Коффи изданию PsyPost.

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Также соавтор исследования отметила, что ученики одного роста из разных классов показывали разные результаты в зависимости от того, были ли они выше своих одноклассников. «Это говорит о том, что социальные преимущества роста, по крайней мере, частично объясняют результат», — добавила Коффи.

Ученые также обнаружили, что связь с успеваемостью также имеет избыточный вес, тогда как связи между оценками и количеством прогулов найти не удалось. В будущем исследователи хотят проверить, сохранялась ли связь между ростом и успеваемостью учеников во время пандемии, когда из-за дистанционного обучения у школьников было меньше возможности сравнить свой рост с одноклассниками.