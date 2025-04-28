Мужчина до смерти избил жену и лег спать

Жителя города Козельск задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего за собой ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Калужской области.

В пресс-релизе сказано, что 23 апреля этого года между мужчиной, чье имя не называется, и его женой возник конфликт, в ходе которого он жестоко избил супругу и лег спать. Утром он проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни. По версии следствия, она скончалась от полученных травм в области живота.

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«Мужчина задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

По данным местного издания Kaluga News, ссора между 34-летней женщиной и ее 45-летним мужем произошла во время застолья. Издание также опубликовало фотографию, на которой видны следы крови на кровати.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК. Согласно российскому законодательству, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в житель Нефтекамска в Башкортостане четыре дня избивал свою сожительницу на глазах у их общего ребенка. Когда женщину доставили в больницу, у нее был порван мочевой пузырь, а на теле были многочисленные синяки. В больнице она впала в кому и скончалась через 10 дней. Отмечается, что ранее женщина обращалась в полицию с заявлениями о побоях, но на них никто не отреагировал.