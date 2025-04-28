EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина до смерти избил жену и лег спать

2 минуты чтения 22:48 28 апреля

Жителя города Козельск задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего за собой ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Калужской области.

В пресс-релизе сказано, что 23 апреля этого года между мужчиной, чье имя не называется, и его женой возник конфликт, в ходе которого он жестоко избил супругу и лег спать. Утром он проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни. По версии следствия, она скончалась от полученных травм в области живота.

За что посадили самого преданного генерала Путина
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
Политика9 минут чтения

«Мужчина задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

По данным местного издания Kaluga News, ссора между 34-летней женщиной и ее 45-летним мужем произошла во время застолья. Издание также опубликовало фотографию, на которой видны следы крови на кровати.

Я сидела на мочегонных
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
Общество9 минут чтения

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК. Согласно российскому законодательству, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в житель Нефтекамска в Башкортостане четыре дня избивал свою сожительницу на глазах у их общего ребенка. Когда женщину доставили в больницу, у нее был порван мочевой пузырь, а на теле были многочисленные синяки. В больнице она впала в кому и скончалась через 10 дней. Отмечается, что ранее женщина обращалась в полицию с заявлениями о побоях, но на них никто не отреагировал.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
LIVE За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Общество
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
00:01 27 апреля
Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00 26 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования