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Криминал

Женщину до смерти избили на глазах у ее ребенка

21:28 20.03.2025

Сожитель четыре дня избивал женщину из города Нефтекамск в Башкортостане, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова ее знакомых. Это происходило на глазах у их общего ребенка, при поступлении в больницу у женщины был порван мочевой пузырь, а тело было синим, «как в гриме».

В больнице 35-летняя Ольга Пономарева впала в кому и умерла через 10 дней. Женщина ранее подавала заявления об избиении в полицию, но на них не реагировали. На похороны ее сожитель Артур Матвеев не приехал, потому что «уже выпил пива».

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Управление Следственного комитета по Башкортостану в своем телеграм-канале опубликовало новость об аресте мужчины из Нефтекамска, который «причинил телесные травмы» женщине, умершей через 10 дней после поступления в больницу. В тексте не упоминаются фамилии потерпевшей и подозреваемого, которого задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК). СК уже устанавливает давность образования травм на теле женщины.

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Знакомые погибшей рассказали, что Пономарева познакомилась со своим сожителем еще в 2020 году, желая «развеяться» после смерти матери. Ради него она оставила собственный туристический бизнес в Уфе и переехала в Нефтекамск. Постепенно вместо совместных походов в церковь Матвеев начал проявлять жестокость к женщине, несмотря на рождение общего ребенка.

Мужчина выпивал и несколько раз наносил Пономаревой серьезные травмы — ломал руку, ключицу, пробивал голову. Во время инцидента в марте этого года он запретил женщине кричать после нанесения повреждений, которые в последствии привели к ее смерти.

У Пономаревой остался ребенок от первого брака, он записал матери поздравление с 8 марта, не зная, что она уже не находится в сознании.

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