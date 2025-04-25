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Интернет и мемы

Актриса Гвинет Пэлтроу отказалась от диеты «каменного века» и вернулась к сыру и макаронам

2 минуты чтения 20:15 | Обновлено: 20:46

Актриса Гвинет Пэлтроу объявила об отказе от строгой палеолитической диеты, известной также как «диета каменного века». В выпуске подкаста своей компании Goop Пэлтроу сказала, что после нескольких лет без хлеба, макарон и сыра ее стало «немного тошнить». Актриса сообщила, что сейчас снова позволяет себе есть хлеб и сыр на закваске.

52-летняя основательница бренда здорового питания Goop рассказала, что какое-то время «увлекалась макробиотикой». Пэлтроу назвала это интересным этапом, когда она «стала одержима идеей здорового питания».

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Диета включает в себя много рыбы, овощей, риса, и исключает сахар, рассказала актриса. По ее словам, так питаются в горных районах Японии. «Думаю, я, возможно, относилась к этому немного назидательно», — сказала автор подкаста.

Пэлтроу назвала опьяняющими свои прошлые ощущения от обладания «такой силой, что, если мы будем хорошо себя вести, пить воду и есть цельные продукты, то сможем чувствовать себя намного лучше».

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Актриса рассказала, что начала практиковать палеодиету несколько лет назад вместе с мужем, телевизионным продюсером Брэдом Фэлчаком. Она уточнила, что потребность диеты была вызвана в том числе ее «воспалениями». «Именно по этой причине мы с Брэдом несколько лет назад перешли на палео. Хотя, честно говоря, меня это немного достало», — сказала Пэлтроу.

Она сообщила, что позволяет себе «немного пасты» после того, как «так долго придерживалась строгих правил». Но добавила, что считает употребление как можно более цельных и свежих продуктов «хорошим примером».

В инстаграме Пэлтроу появились фото, где на столе перед актрисой есть жареная картошка, бургеры, пицца, бекон, колбаса и сыр.

Палеолитическая диета основана на предположении о рационе людей времен палеолита, исторического периода продолжительностью 2,5 миллиона лет, закончившегося 10 тысяч лет назад. Диета включает в себя рыбу, мясо, птицу предпочтительно травяного откорма, овощи, фрукты, корневища и орехи. 

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