В Японии зафиксировали пик самоубийств среди школьников

Число покончивших с собой несовершеннолетних учащихся в Японии достигло пика за все время наблюдений. Всего за последний год погибли 529 школьников, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные правительства. Япония — единственная страна «Большой семерки», где самоубийства являются основной причиной смерти среди подростков, сообщила газета Asahi.
Предыдущий пик был зафиксирован в 2022 году, тогда покончили с собой 514 учащихся школ. Тогда стало заметно увеличение числа самоубийств среди девочек, сослались журналисты на данные японского Минздрава.
Основными причинами самоубийств стали стресс, плохая успеваемость, конфликты со сверстниками и беспокойство по поводу будущих карьерных перспектив. На эти категории приходится более чем 50% случаев, пишет South China Morning Post. Проблемы со здоровьем, включая депрессию, упоминались в примерно 30% случаев, а семейные проблемы — в 20%.
Наибольшее число самоубийств среди учащихся пришлось в 2024 году на сентябрь — 59. Это время окончания летних каникул и начала учебного семестра в Японии. Официальная статистика показывает, что исторически на 1 сентября приходится самый высокий уровень самоубийств среди японцев моложе 18 лет.
Число девочек и девушек, которые покончили с собой, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 51 или примерно на 13%, пишет Asahi. Из 529 учащихся, которые покончили с собой, 15 были учениками начальной школы, на долю учащихся средних и старших классов школы приходилось 163 и 351 человек соответственно.
Самым популярным способом самоубийства у школьников является прыжок с высокого сооружения, сообщила Asahi со ссылкой на исследование «Японского центра содействия борьбе с самоубийствами». Исследование было опубликовано в январе.
Рост числа самоубийств школьников произошел на фоне падения общего числа самоубийств среди японцев. В 2024 году их стало на 1517 меньше, чем годом ранее, — 20 320 случаев. Это самый низкий показатель с 1978 года, за все время наблюдений, сообщило South China Morning Post. У взрослых японцев самыми частыми причинами самоубийств названы «экономические проблемы», «проблемы с получением средств к существованию» и «семейные проблемы».