СМИ сообщили о самоубийстве жившего с вернувшимся с войны отцом школьника

В реке на севере Оренбургской области утонул ученик девятого класса местной школы. Тело нашли водолазы поисково-спасательного отряда, сообщило издание «Урал56.ру». Издание «Astra» рассказало со ссылкой на свои источники, что по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Пятнадцатилетний школьник утонул в реке Тирис на территории города Абдулино, поисками занимался отряд «ОренСпас», сообщило «Урал56.ру» со ссылкой на Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

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«Ну как утонул! Не купальный сезон и льда уже нет. Земля ему пухом, родителям соболезнования», — написал в комментариях под новостью в телеграм-канале издания один из читателей.

Что именно произошло с ребенком, местные СМИ, оренбургская полиция, власти, МЧС и управление Следственного комитета на своих сайтах и в аккаунтах соцсетей не уточняли.

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14 апреля в городском паблике «Отражение: Абдулино и Абдулинский район» появилось объявление о пропаже школьника 2009 года рождения по имени Артем Сермакшев. Авторы объявления от имени полиции писали, что подросток ушел из дома около восьми часов утра и не вернулся. 15 апреля под постом появились комментарии о том, что школьника нашли утонувшим.

Уголовное дело о доведении до самоубийства (статья 110 УК) было возбуждено 15 апреля, сообщило «Astra». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет колонии.

Источники издания сказали, что погибший жил с отцом, который подписал контракт с Минобороны, но недавно вернулся с войны в Украине в связи с ранением.