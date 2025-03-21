Подозреваемый в доведении до самоубийства школьника подросток покончил с собой

В Калмыкии подросток, чье имя не называется, которого подозревали в причастности к доведению до самоубийства 14-летнего школьника Артема из села Садовое, также покончил с собой. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в регионе Наталья Чужаева на своей странице во «Вконтакте».

По словам Чужаевой, подросток ушел из дома 16 марта после того, как его вызвали для дачи показаний о смерти Артема, и с тех пор скрывался от следствия. Спустя несколько дней было найдено его тело, правоохранительные органы подозревают, что подросток совершил суицид, добавила омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что Артем покончил с собой после издевательств и травли со стороны сверстников. Тогда его мать и сестра записали видеообращение, в котором рассказали, что Артема избили в ночь с 8 на 9 марта. Причиной, по их словам, стали отношения школьника с девушкой.

Как пишет «7х7», старшая сестра девушки Артема попросила знакомых «разобраться» с подростком. После того, как она забрала младшую сестру из квартиры Артема, куда тот ее пригласил, к нему пришли несколько подростков в возрасте 14–17 лет. Они поверили слухам, что Артем якобы хотел изнасиловать свою девушку, и избили школьника. Происходящее они сняли на камеру и разослали другим ученикам школы.

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«Парень старшей сестры, главный в этой шайке, дал указание по телефону избить и “зафаршмачить” подростка. На следующий день в школе все уже видели видео, над Артемом смеялись, а также шайка снова его унижала. Он сказал другу, что не сможет с этим жить. Вечером его не стало», – рассказал адвокат родственников погибшего.

По словам сестры Артема, нападавшие угрожали ей оглаской и издевались над другим детьми. Мать школьника добавила, что в день похорон Артема один из подростков угрожал ей сжечь дом. После смерти Артема Следственный комитет Калмыкии возбудил уголовное дело.