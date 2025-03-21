EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Подозреваемый в доведении до самоубийства школьника подросток покончил с собой

12:00 21.03.2025

В Калмыкии подросток, чье имя не называется, которого подозревали в причастности к доведению до самоубийства 14-летнего школьника Артема из села Садовое, также покончил с собой. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в регионе Наталья Чужаева на своей странице во «Вконтакте».

По словам Чужаевой, подросток ушел из дома 16 марта после того, как его вызвали для дачи показаний о смерти Артема, и с тех пор скрывался от следствия. Спустя несколько дней было найдено его тело, правоохранительные органы подозревают, что подросток совершил суицид, добавила омбудсмен.

Мой бывший покончил с собой
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
Общество9 минут чтения

Ранее сообщалось, что Артем покончил с собой после издевательств и травли со стороны сверстников. Тогда его мать и сестра записали видеообращение, в котором рассказали, что Артема избили в ночь с 8 на 9 марта. Причиной, по их словам, стали отношения школьника с девушкой. 

Как пишет «7х7», старшая сестра девушки Артема попросила знакомых «разобраться» с подростком. После того, как она забрала младшую сестру из квартиры Артема, куда тот ее пригласил, к нему пришли несколько подростков в возрасте 14–17 лет. Они поверили слухам, что Артем якобы хотел изнасиловать свою девушку, и избили школьника. Происходящее они сняли на камеру и разослали другим ученикам школы.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
Мир10 минут чтения

«Парень старшей сестры, главный в этой шайке, дал указание по телефону избить и “зафаршмачить” подростка. На следующий день в школе все уже видели видео, над Артемом смеялись, а также шайка снова его унижала. Он сказал другу, что не сможет с этим жить. Вечером его не стало», – рассказал адвокат родственников погибшего.

По словам сестры Артема, нападавшие угрожали ей оглаской и издевались над другим детьми. Мать школьника добавила, что в день похорон Артема один из подростков угрожал ей сжечь дом. После смерти Артема Следственный комитет Калмыкии возбудил уголовное дело.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования