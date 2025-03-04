Школьник покончил с собой после угроз из-за нарисованной свастики

Восьмиклассник из города Могоча в Забайкальском крае совершил суицид после угроз со стороны администрации школы, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на полученную от матери школьника информацию. Ранее версию о самоубийстве выдвигали и в региональных правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 февраля, в этот день школьник вступил в конфликт с администрацией учебного заведения. Его мать рассказала, что в полдень получила звонок от директора — та сообщила, что подросток нарисовал на стене нацистскую символику. Она пригрозила отчислением из школы и рассказала, что уже проводит беседу с ребенком.

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Мать не смогла дозвониться до сына, а после третьего урока родитель одного из одноклассников сообщила женщине, что он собирается совершить суицид. Тело мальчика нашли рядом со школой, около заброшенного здания бывшего военного городка. По изначальной версии властей это был несчастный случай.

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Но родные подростка не согласны с этой версией. Со ссылкой на слова одной из учениц школы мать школьника утверждает, что администрация «сильно давила» и угрожала самому ребенку «психбольницей», а родителям — возбуждением уголовного дела. Именно из-за нежелания расстраивать мать ребенок и принял решение уйти из жизни.

Директор школы не выразила соболезнований семье погибшего ребенка и не пришла на прощание. Его мать выразила опасение, что администрация школы избежит наказания за этот инцидент.