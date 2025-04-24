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Общество

Одиноких 30-летних мужчин в Госдуме назвали «самым худшими» работниками

2 минуты чтения 21:05 | Обновлено: 21:06

Молодой мужчина без семьи, в возрасте около 30 лет, является «самым худшим» работником из возможных, заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». Депутат посоветовала работодателям отдавать лучшие рабочие места соискателям, у которых есть семья и дети.

В радиоэфире она назвала молодых мужчин «ненадежными».

«Самый худший сотрудник, который к тебе может прийти, — это одинокий молодой человек 30 лет. Я вряд ли бы такого взяла на работу, потому что понимаю, что я сейчас в него вложу кучу сил, а он через год скажет: «Ну, спасибо, я дальше пошел»», — объяснила свою точку зрения Буцкая.

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В прошлом году Буцкая предлагала сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной. Она написала у себя в телеграм-канале, что финансовую поддержку государства должны получать только люди, создавшие семью.

«Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенной семей с детьми — элитной, особенной, привилегированной. Уже сейчас для одинокого молодого человека ипотека 20%, а семейная 6%. Есть же разница?» — написала депутат.

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В ноябре Буцкая заявила, что в Госдуме готовится законопроект, который обяжет авиакомпании сажать детей и их родителей на соседние места и давать скидки на билеты для несовершеннолетних. 

В феврале этого года запредседателя комитета по защите семьи предложила ограничить россиян в праве выбирать имена себе и своим детям. По ее словам, авторы законопроекта создают закрытый список имен, разрешенных для использования.

Почти год назад депутат выступала за появления закона об ограничении в правах квадроберов, фурри и териан, а также поддержала идею «признать экстремистскими и запретить все виды сатанизма».

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