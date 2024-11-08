Госдума захотела обязать авиакомпании делать большие скидки на билеты для детей

В Госдуму готовятся внести законопроект, который обяжет авиакомпании сажать детей и их родителей на соседние места. Также законодатели попытаются обязать авиакомпании предоставлять скидки на билеты для несовершеннолетних. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, авиакомпании должны предоставлять билет ребенку до двух лет бесплатно, если он летит внутренним рейсом, и со скидкой в 90%, если перелет международный. Кроме того, детям в возрасте от двух до 12 лет должны предоставлять скидку в 50% на любые билеты. При этом Буцкая отметила, что на данный момент только одна авиакомпания в России дает 50-процентную скидку, а у остальных предусмотрены скидки лишь в 15-20%.

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«Для нас важно, чтобы положения о скидках не были вариативными. Сейчас с Минтрансом думаем, каким образом закрепить это в авиационных правилах. Кстати, для авиакомпаний последствия введения обязательного требования о скидках не так страшны, как они утверждают», — добавила чиновница.

В публикации говорится, что указанные меры уже прописаны в федеральных авиационных правилах, однако авиакомпании их не соблюдают. «Сейчас в этих правилах написано, что дети по возможности должны сидеть вместе с родителями. Там есть слово “возможность”, которым манипулируют авиакомпании», — утверждает Буцкая.

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Чиновница добавила, что за нарушение авиационных правил не предусмотрена никакая ответственность, и именно поэтому было предложено разработать федеральный закон, чтобы у авиакомпаний не было возможности обойти правила.

Буцкая отметила, что российское правительство еще не дало официальную оценку инициативе. Когда законопроект будет внесен в Госдуму, она не уточнила. По ее словам, представители авиакомпаний обращаются к законодателям с уточняющим вопросами по проекту.