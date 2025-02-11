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Общество

Россиян захотели ограничить в выборе имен для себя и своих детей

13:40 11.02.2025

Госдума рассмотрит законопроект, утверждающий список разрешенных для россиян имен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление первого заместителя председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, сделанное во время прямого эфира в ее телеграм-канале.

Буцкая отметила, что сам документ практически готов. «Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная. <…> Как только мы находим вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена, то уже готовы к внесению», — рассказала она.

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По словам парламентария, изначально целью законопроекта было запретить называть мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими. Однако затем авторы законопроекта решили пойти дальше и создать большой, но закрытый список разрешенных для использования россиянами имен.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — объяснила Буцкая необходимость такого закона. По ее словам, если дать россиянам полную свободу при выборе имени для собственного ребенка, то такая угроза сохранится. «Мы как государство должны защитить детей, мы в этом твердо уверены. Мы должны дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка», — заключила она.

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При этом, по словам Буцкой, законопроект, о котором идет речь, одновременно защитит россиян не только от чрезмерно буйной фантазии родителей, но и от собственного бунтарского духа. «Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями <…> не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя», — заявила она, комментируя недавнюю инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Тот предлагал закрепить в законе право детей сменить имя до достижения совершеннолетия, в частности, из-за травли и даже в случаях если родители выступают против.

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